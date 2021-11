Apple Magic Keyboard Touch ID: il lettore di impronte Mac al minimo storico

Quella che ti proponiamo in questo articolo è l’ultima versione di una delle tastiere più amate di sempre. Stiamo parlando della nuova Apple Magic Keyboard Touch ID, l’innovativa tastiera che integra il Touch ID presente sui dispositivi mobili e adesso utilizzabile anche per l’accesso su Mac OS, oggi al minimo storico su Amazon grazie al Black Friday in anticipo.

Tastiera Apple Magic Keyboard Touch ID: caratteristiche tecniche

La tastiera mantiene il design adottato fino ad ora dalla società di cupertino. Il case è realizzato completamente in lega di alluminio, con un profilo estremamente sottile. I tasti concavi consentono una digitazione estremamente confortevole e silenziosa. La forma è decisamente compatta, in questo caso parliamo infatti della versione senza il tastierino numerico. Una soluzione ideale per chi lavora spesso in mobilità, ma non vuole rinunciare alle performance offerte da Apple in ogni circostanza. Il collegamento, naturalmente, è wireless ed avviene in maniera immediata una volta accesa tramite l’apposito pulsante on/off.

La vera novità, però, risiede nel Touch ID. Si tratta del lettore di impronte digitali già adottato sui dispositivi mobili. Questo è stato posizionato in alto a destra in modo da essere facilmente accessibile, senza intralciare la digitazione. È possibile utilizzare il sensore come ulteriore sistema di protezione per l’accesso al sistema operativo Mac. Una soluzione decisamente funzionale in caso di furto o smarrimento del Mac Mini, ad esempio. Va sottolineato che il lettore è compatibile esclusivamente con i Mac che utilizzano chip Apple, quindi tutti i modelli dotati di processore M1 o superiore. Ottima la durata della batteria integrata, che offre oltre un mese di autonomia con una sola ricarica. All’interno della confezione, infine, è incluso il cavo da USB-C a Lightning compatibile con tutti i dispositivi della mela morsicata.

Grazie ad uno sconto del 17%, la Apple Magic Keyboard Touch ID è disponibile su Amazon a soli 131,61 euro per un risparmio di ben 27,39 euro sul prezzo di listino.