Apple Magic Mouse 2 a prezzo competitivo (-26%)

Apple Magic Mouse 2 è in promozione su Amazon a soli 62,99€. Il ribasso del 26% provoca uno sconto effettivo di 22,01€ che rende l'acquisto un vero e proprio affare.

Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio italiano.

Cos'ha di rivoluzionario l'Apple Magic Mouse 2

Apple Magic Mouse 2 è il prodotto che è in grado di rivoluzionare l'utilizzo del puntatore sui dispositivi MacOS. Grazie alle sue caratteristiche tecniche, infatti, abilita gli utilizzatori a funzioni molto più ampie dei soliti click.

Disponibile nella sua iconica colorazione bianca e argento, il prodotto ha una struttura ultra slim e leggera che facilita la sua conservazione oltre che l'eventuale trasporto. Il peso è quindi una caratteristica saliente.

Sulla sua parte superiore troviamo una superficie multi touch in grado di garantire una comodità assoluta. Infatti si può utilizzare quest'ultima mediante delle gesture per sfogliare, ad esempio, pagine web e molto altro ancora.

Al di sotto troviamo un rivestimento antiscivolo e un sensore che riesce a individuare i movimenti su più tipologia di superfici.

È pronto all'utilizzo e quindi non necessità di alcun tipo di installazione. Una volta rimosso dalla sua confezione si abbina automaticamente al dispositivo Apple principale.

Rispetto al modello precedente, poi, vanta una batteria ricaricabile che è stata sostituita alle più classiche batterie. Questo aggiornamento permette di avere sempre un dispositivo carico.

In confezione è presente anche il cavo da Lightning a USB per l'alimentazione.

Puoi acquistare Apple Magic Mouse 2 su Amazon ad appena 62,99€ Si tratta di un prodotto Prime, dunque se si è abbonati al servizio lo si può ricevere in circa 48 ore a casa propria. In caso contrario, le consegne sono gratuite per chi opta per quelle presso i punti di ritiro.