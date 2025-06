Apple Magic Mouse con USB-C è appena tornato in sconto su Amazon

Apple Magic Mouse è il mouse da scegliere se tutta la tua postazione è firmata Casa Cupertino a meno di questa periferica. Naviga sul desktop con un dispositivo di ultima generazione che dice addio ai cavi e libera i tuoi movimenti sotto tutti i punti di vista. Disponibile in colorazione bianca, si connette sia a Mac che iPad per essere un prodotto iperfunzionale. Collegati ora su Amazon e completa l’acquisto con soli 74,90 euro invece di 85 euro grazie allo sconto del 12%. Non è tanto ma comunque ti strizza l’occhio, aggiungilo al carrello subito.

Senza fili e comodo: Apple Magic Mouse completa il set-up

Ci sono tanti mouse sul mercato quindi perché dovresti acquistare Apple Magic Mouse? Ci sono diverse ragioni ma nessuna è importante, se lo desideri fallo tuo e basta. Questa versione in colorazione bianca è anche l’ultima uscita sul mercato ossia con ricarica attraverso USB-C. Anche qui Apple saluta il suo vecchio connettore e si uniforma al resto del mercato preservando, in ogni caso, il design e le funzioni della periferica. Si connette in modo automatico ai tuoi device dell’ecosistema ed è subito operativo rendendo l’utilizzo immediato oltre che naturale.

Non è il classico mouse in quanto è caratterizzato da questa superficie multi touch che ti consente di sbloccare gestualità intuitive e che portano l’esperienza al computer su un altro livello. Ad esempio sfoglia le pagine web e scorri nei documenti semplicemente usando il dito come se avessi a disposizione un vero e proprio tablet o smartphone. L’autonomia non è per nulla scontata come feature visto che una sola carica ti garantisce circa un mese di utilizzo. Questa tempistica varia in base all’utilizzo che fai del dispositivo, ma in linea di massima rimane fedele a quanto detto. In confezione ti viene fornito il cavo USB-C per la ricarica da collegare direttamente a Mac Mini, iMac e così via.

A soli 74,90 euro su Amazon, Apple Magic Mouse è da acquistare subito approfittando dello sconto del 12%.