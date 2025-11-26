 Apple Magic Mouse è molto più di un mouse, a 65€ per il Black Friday
Apple Magic Mouse è un prodotto eccezionale: wireless e con superficie multitouch per portare i gesti sul tuo pc!
Apple Magic Mouse è un prodotto eccezionale: wireless e con superficie multitouch per portare i gesti sul tuo pc!

Completa il tuo setup firmato casa Cupertino con un mouse che ne valga la pena. Quale scegliere? Ovviamente l’Apple Magic Mouse che nel corso degli anni si è fatto conoscere molto più che per un meme. Un accessorio che davanti allo schermo fa la differenza visto che non è come tutti gli altri. Disponibile in colorazione bianca, questa è la versione con ricarica attraverso USB C. Compralo a soli 65 euro su Amazon invece che a 85 euro. Tutto merito del Black Friday e del suo sconto del 24%.

Compralo su Amazon

Apple Magic Mouse lo abbini ai tuoi dispositivi del medesimo ecosistema per non privarti di alcun gesto, nel vero senso della parola. Rispetto a tanti altri mouse in commercio, lui è dotato di una superficie multi touch che ti permette di utilizzare il computer (o qualunque altro prodotto) in modo innovativo. Sottile, leggero e resistente è ideale sia da mettere sulla scrivania che da portare sempre con te. Visto il suo design molto lineare è perfetto da utilizzare con mano destra ma anche con mano sinistra. E sai cosa? Anche dopo ore di uso, è sempre confortevole.

BlackFriday
Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch (USB-C)

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch (USB-C)

BlackFriday

65,0085,00€-24%

Vedi l’offerta

Si connette in automatico ai prodotti Apple come MacBook, iMac, Mac Mini e iPad. È subito pronto all’azione e ti libera anche dalle costrizioni visto che è completamente wireless. Una volta che lo hai acceso, usa la superficie superiore per muovere le dita e scorrere tra le pagine, fare clic e così via. È un po’ come unisse l’esperienza di uno schermo touch e un mouse. I gesti rendono la quotidianità più pratica e le tue ore davanti allo schermo una passeggiata. Hai tanta autonomia a tua disposizione e, quando arriva l’ora, basta collegarlo al suo cavo USB C per farlo tornare al massimo potenziale.

Compralo a soli 65 euro su Amazon con lo sconto del 24%. Il Apple Magic Mouse è il prodotto che manca alla tua collezione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 26 nov 2025

Paola Carioti
26 nov 2025
