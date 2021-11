Apple Magic mouse e trasformi la tua esperienza (-20%)

Se mi stai leggendo da un computer Mac allora so benissimo cosa ti interessa. Il Magic Mouse è proprio un prodotto di Casa Cupertino che fa gola a tutti e le ragioni ci sono, eccome! In promozione al Black Friday 2021 di Amazon hai l'occasione di farlo finalmente tuo a un prezzo veramente ottimo: infatti con un ribasso del 20% te lo proti a casa con soli 59,90€.

Le spedizioni sono ovviamente gratuite e veloci in tutta Italia quindi non fartelo scappare anche perché potrebbe andare letteralmente a ruba.

Apple Magic Mouse: indimenticabile una volta che lo provi

Il mouse di Apple, il Magic Mouse, all'apparenza è un semplicissimo prodotto ma in realtà se lo osservi bene capisci subito che ha qualcosa di speciale. Disponibile in colorazione bianca è completamente wireless così lo utilizzi in piena libertà e te lo porti pure in giro senza problemi.

Cos'ha di speciale? Effettivamente non presenta i classici tasti per il click destro e il click sinistro. Questo perché la sua superficie è completamente sensibile al tocco e con delle semplici gestures hai il mondo a tuo piedi. Scorri documenti, sfogli pagine e così via senza dover andare sopra e sotto con una rotellina rumorosa.

In confezione trovi il cavo da USB-C a Lightning così lo ricarichi in quattro e quattr'otto.

Acquista subito il tuo Apple Magic Mouse su Amazon a soli 59,90€, Lo acquisti con gli sconti del Black Friday 2021 e concludi un affare. Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.