MagSafe Battery Pack: sconto 50% su quello Apple

Un’occasione davvero ghiotta per chi desidera aumentare sensibilmente l’autonomia del proprio iPhone: in questo momento, il MagSafe Battery Pack ufficiale di Apple è proposto su Amazon con uno sconto del 50% sul prezzo di listino. Si tratta dell’accessorio ufficiale progettato dal gruppo di Cupertino per i possessori del melafonino.

iPhone, autonomia infinita: MagSafe Battery Pack a metà prezzo

La compatibilità è garantita con gli iPhone di dodicesima e tredicesima generazione. Per il funzionamento non servono cavi: si aggancia magneticamente al retro dello smartphone e inizia subito a trasmettere energia. Se sei interessato all’acquisto, sappi che oggi su Amazon costa la metà: il prezzo non è mai stato così basso.

Il MagSafe Battery Pack è progettato per caricare in modalità wireless i modelli di iPhone in modo rapido e sicuro con MagSafe, aumentandone l’autonomia.

Per una ricarica ancora più veloce, Apple consiglia di utilizzare il MagSafe Battery Pack insieme a un alimentatore da 27 W o superiore, come quelli in dotazione con i MacBook. Inoltre, collegando un cavo Lightning, è possibile sfruttarlo come caricabatterie wireless e avere fino a 15 W di potenza. Oggi il prodotto può essere tuo al prezzo finale di soli 54,50 euro invece di 109,00 euro come da listino. La spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.