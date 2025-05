Apple sta aggiornando l’app Apple Mappe introducendo approfondimenti, valutazioni e recensioni da fonti esperte, con l’obiettivo di aiutare gli utenti a trovare ristoranti, hotel e altro ancora.

Apple Mappe: approfondimenti, valutazioni e recensioni da fonti esperte

Ora ci sono opzioni per cercare e visualizzare ristoranti stellati Michelin, Green Star e Bib Gourmand, unitamente agli hotel Michelin Key. Al momento, le opzioni di ricerca sono disponibili per le località negli Stati Uniti, ma il colosso di Cupertino prevede un espansione in futuro.

Inoltre, la “mela morsicata” prevede di aggiungere classifiche e approfondimenti da The Infatuation e Golf Digest, insieme a ulteriori fonti di esperti.

“MICHELIN Guide, The Infatuation e Golf Digest sono i principali esperti del settore su cui i consumatori si affidano per trovare i migliori ristoranti, hotel e campi da golf, e siamo entusiasti di portare le loro preziose intuizioni e riconoscimenti ai nostri utenti in Apple Mappe”, ha dichiarato David Dorn, Senior Director di Apple per la divisione Internet Software and Services. “Queste nuove integrazioni rendono Apple Mappe una risorsa ancora più utile e senza soluzione di continuità per gli utenti per scoprire nuovi posti fantastici, sia nella loro città natale che viaggiando in un posto nuovo”.

Apple riferisce che le schede in Apple Mappe mostreranno distinzioni, descrizioni e immagini da fonti esperte. Per gli hotel selezionati, gli utenti saranno in grado di prenotare direttamente dall’app e saranno presto implementate opponi per programmare le prenotazioni di ristoranti tramite Michelin e i tempi di tee tramite Supreme Golf.

Le nuove informazioni saranno proposte nelle ricerche per vari luoghi, ma il gruppo capitanato da Tim Cook ha anche curato le guide delle mappe della Guida Michelin, The Infatuation e Golf Digest.