Apple Maps: Look Around in beta anche su web

Apple Maps è accessibile in versione beta tramite browser dal mese di luglio. Da alcuni giorni è possibile sfruttare anche la funzionalità Look Around per vedere immagini panoramiche a 360 gradi delle città. È simile a Google Street View, ma non alcune limitazioni.

Apple Maps Look Around su web

Apple Maps è disponibile su iPhone, iPad e Mac dal 2012, quando ha sostituito Google Maps come servizio predefinito. È rimasto un’esclusiva dei dispositivi dell’azienda di Cupertino fino al 24 luglio di quest’anno, quando è arrivata la versione beta per web accessibile inizialmente con Safari e Chrome su Mac e iPad, mentre su PC Windows erano supportati solo Safari, Edge e Chrome (ora funziona anche con Firefox).

La funzionalità Look Around (Guardati intorno) è stata introdotta nel 2019 con iOS 13. Stranamente è disponibile solo in 25 città degli Stati Uniti, mentre la copertura è praticamente completa in molti paesi europei, tra cui l’Italia. Da alcuni giorni è accessibile anche tramite la versione web di Apple Maps.

Gli utenti vedranno l’icona di un binocolo in basso sinistra. Con un clic sull’icona viene aperto un riquadro che può essere ingrandito cliccando sull’icona con le due frecce. Per guardare intorno è sufficiente trascinare l’immagine nella direzione desiderata con il mouse. Per scegliere altre aree di una città è invece necessario trascinare la mappa.

Look Around non può ancora competere con Google Street View. Il numero di città è nettamente inferiore. Inoltre non sono presenti le frecce per la navigazione 3D. Occorre infatti cliccare sull’immagine per muoversi lungo le strade delle città. L’interfaccia di Apple Maps è in inglese. Altre lingue verranno aggiunte nei prossimi mesi.