Apple: monitor da 42 pollici e altre novità in arrivo

Nel futuro prossimo di Apple ci sono svariati prodotti OLED, tra cui pure un “fantasmagorico” monitor da ben 42 pollici. A riferirlo è un nuovo report pubblicato da Omdia, nota società che si occupa di ricerche nel settore tecnologico.

Apple: tanti prodotti OLED in arrivo

Il report potrebbe aver per l’appunto svelato le prossime mosse del gruppo di Cupertino e i prodotti in dirittura d’arrivo. Andando più in dettaglio, Apple sarebbe intenzionata a incrementare le spedizioni di prodotti OLED da 9,7 milioni di unità nel 2022 a circa 70 milioni di unità nel 2028.

Si tratta di un dato di particolare rilievo in quanto direttamente correlato ai modelli di iPad, MacBook e monitor Apple che sfrutteranno la nuova tecnologia in questione.

Andando più in dettaglio, secondo Omdia, a partire dal prossimo anno Apple inizierà a sfruttare gli OLED prima su iPad Pro e, successivamente sui MacBook Pro. Dal 2026 in poi la “mela morsicata” avrebbe intenzione di abbandonare gradualmente i mini-LED sui dispositivi mobili.

Per il 2027 le previsioni riferiscono dell’intenzione di Apple di usare pannelli QD-OLED o WOLED per display da 32 pollici e da 42 pollici, ma anche per futuri iMac e monitor. Da tenere presente che attualmente Apple offre lo Studio Display da 27 pollici e il Pro Display XDR da 32 pollici.

Ovviamente è bene tenere a mente che report del genere non sono infallibili e che essendo basati su tendenze di mercato piuttosto che sulle fughe di notizie da fonti interne potrebbero rivelarsi inesatti, in special modo in virtù del fatto che qualsiasi previsione pluriennale è soggetta a modifiche.

