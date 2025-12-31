Apple Music a 0,99€ al mese per i nuovi abbonati, ma ancora per poco

Durante le festività arriva un’occasione perfetta per ascoltare la tua musica preferita in streaming spendendo pochissimo. Apple Music propone una promozione riservata ai nuovi abbonamenti che consente di utilizzare il servizio per 90 giorni al costo simbolico di 0,99€ al mese. Un’opportunità ideale per testare senza limiti tutte le funzionalità incluse.

L’attivazione è rapida e intuitiva: è sufficiente verificare che iPhone, iPad o Mac siano aggiornati all’ultima versione del sistema operativo, andare sulla pagina ufficiale dell’offerta, aprire l’app Apple Music ed effettuare l’accesso con il proprio Apple ID. Qualora l’offerta non comparisse immediatamente, è possibile trovarla nella sezione Home dell’app e attivarla con un semplice tap.

Tutte le caratteristiche di Apple Music

Una volta attivo l’abbonamento, si entra in un catalogo vastissimo con oltre 100 milioni di brani disponibili senza pubblicità. È possibile scaricare playlist e album per ascoltarli offline, visualizzare i testi in tempo reale anche in modalità karaoke, e ricevere consigli personalizzati basati sulle proprie abitudini di ascolto. Completano l’esperienza le playlist curate dalla redazione e i contenuti originali pensati per far scoprire nuovi artisti e generi.

Uno dei punti di forza principali è il supporto all’audio spaziale con Dolby Atmos, che crea un effetto sonoro tridimensionale e coinvolgente. A questo si aggiunge la qualità lossless, che garantisce un livello audio elevatissimo mantenendo intatti i dettagli del file originale.

Un catalogo enorme, funzioni avanzate e una resa sonora di alto livello: se non hai mai provato Apple Music, questa è l’occasione giusta per capire cosa lo rende così apprezzato. Tre mesi a soli 0,99 euro sono più che sufficienti per innamorarsene.

