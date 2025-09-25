Apple Music: ascolta le ultime uscite gratis per un mese

Il modo in cui viviamo la musica è cambiato, e Apple Music è tra i protagonisti di questa trasformazione. Con il servizio di streaming di Cupertino puoi avere accesso immediato a un archivio sconfinato di brani, album e playlist curati da esperti e aggiornati ogni giorno.

Per i nuovi utenti c’è un’occasione da non perdere: 30 giorni di prova gratuita attivabili sulla pagina ufficiale di Apple Music , durante i quali è possibile sperimentare senza limiti tutte le funzionalità della piattaforma.

Scopri le novità musicali su Apple Music

Apple Music non si limita a offrire milioni di canzoni: è un’esperienza che accompagna ogni momento della giornata. Ci sono playlist create ad hoc per allenarsi, rilassarsi, studiare o divertirsi con gli amici; ci sono le ultime uscite, sempre disponibili fin dal primo giorno; e c’è soprattutto la certezza di ascoltare senza interruzioni pubblicitarie, lasciandosi guidare soltanto dalla musica.

In questo periodo tra le novità più apprezzate troviamo “Per soldi e per amore“ di Ernia, la collaborazione tra Colombre e Maria Antonietta in “Luna di miele“, e il nuovo singolo internazionale “Something Beautiful” di Miley Cyrus, a cui si affiancano tanti altri artisti emergenti e affermati che arricchiscono continuamente il catalogo.

Per chi ha appena acquistato un iPhone, un iPad o un Mac, la prova gratuita si attiva in automatico con un semplice tocco. Con Apple Music, i tuoi giorni cambiano ritmo: non ascolti soltanto, ma vivi la musica in tutte le sue forme. Approfitta subito del mese gratis e lasciati travolgere dalle emozioni di un catalogo che sembra infinito.