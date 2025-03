Apple Music, il catalogo ora a disposizione dei DJ per creare mix

Apple Music ha annunciato una collaborazione con alcuni dei principali strumenti per DJ, per permettere ai maestri del mixer di attingere direttamente al suo sterminato catalogo. L’azienda della Mela ha stretto partnership con Algoriddim (con il suo djay Pro), AlphaTheta, Serato, Engine DJ di inMusic, Denon DJ, Numark e RANE DJ. Insomma, ce n’è per tutti i gusti e per tutte le console.

Apple Music si integra con i software per DJ

Ma non è tutto: questa mossa potrebbe attirare anche i DJ in erba, che avranno l’opportunità di sperimentare alcuni di questi strumenti professionali. Apple Music ha pensato anche a loro, lanciando una nuova categoria dedicata ai DJ, con playlist editoriali ad hoc, pagine di curator che mettono in evidenza i partner software e hardware, e mix di ispirazione o per fare pratica.

D’altronde, la passione di Apple Music per i DJ non è certo una novità. Dal 2021, quando ha introdotto lo streaming DJ Mix, la piattaforma ha aggiunto migliaia di set, dimostrando un impegno concreto verso questo mondo. E ora, con quest’ultima integrazione, la connessione tra Apple Music e l’industria dei DJ si fa ancora più stretta.

L’era dei remix: Apple Music, SoundCloud e Spotify scommettono sulla creatività dei DJ

Apple Music non è certo l’unica a puntare sulla creatività dei DJ e dei remixer. Anche altre piattaforme di streaming musicale si stanno muovendo in questa direzione. SoundCloud, ad esempio, nel 2024 ha annunciato l’integrazione con sei strumenti per l’editing, il remixing e la creazione di sample personalizzati. E si vocifera che anche Spotify stia pensando di introdurre strumenti e abbonamenti per permettere agli utenti di remixare le canzoni.