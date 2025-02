Spotify: arriva Music Pro, remix con l'AI e audio di qualità

Dopo aver ritoccato al rialzo i prezzi dell’abbonamento Premium lo scorso anno, Spotify punta ancora più in alto. All’orizzonte c’è un nuovo piano ancora più costoso, però con una serie di benefit esclusivi. Si chiama Music Pro e potrebbe arrivare entro l’anno.

Spotify alza l’asticella con Music Pro

Al momento non c’è nulla di definitivo. Secondo quanto riportato da Bloomberg, fonti vicine a Spotify hanno rivelato che l’azienda sta ancora limando i dettagli del nuovo piano. Prezzi e tempistiche di lancio potrebbero quindi subire variazioni. Quel che è sicuro è che Music Pro offrirà audio di qualità superiore e una funzione per mixare i brani di artisti diversi basata sull’AI.

Ma non è tutto. Spotify sta anche testando modi per vendere biglietti dei concerti agli abbonati Music Pro, con benefit come prevendite o posti migliori. L’idea è di lanciare il nuovo piano in fasi, aggiungendo nel tempo nuove funzionalità e strumenti. E il prezzo? Potrebbe variare in base alla zona geografica, con Music Pro un po’ meno caro nei mercati in crescita.

Trattative in corso con etichette discografiche e promoter

Per portare Music Pro sul mercato, Spotify sta trattando con diversi promoter, venditori di biglietti e case discografiche. L’azienda dovrebbe condividere più dettagli una volta che il nuovo piano di abbonamento sarà pronto per il debutto.