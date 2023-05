Apple Music Classical arriva ufficialmente su Android

A fine marzo 2023 la Mela ha confermato la distribuzione di Apple Music Classical in Italia. La versione del servizio di streaming musicale dedicata integralmente alla musica classica debutta oggi su Android accontentando gli utenti del robottino verde interessati a riscoprire le meravigliose opere di Beethoven, Bach e tutti gli storici compositori, in un’esperienza condita dal lavoro di massimi esperti del settore pronti a migliorare l’esperienza di navigazione nell’app.

Apple Music Classical debutta su smartphone Android

A soli due mesi dal suo debutto su iOS, Apple Music Classical è ora disponibile per il download su smartphone Android tramite Google Play Store. Si tratta della medesima iterazione dell’app per iPhone, che consente accesso a oltre cinque milioni di brani classici senza pubblicità in audio “fino a 192 kHz/24 bit Hi-Res Lossless”. Non manca il supporto allo Spatial Audio per migliaia di brani, mentre il motore di ricerca specializzato aiuta tutti gli utenti a trovare musica a seconda di compositori o altre informazioni sulla storia del genere.

Con 700 playlist sapientemente curate, si tratta di una delle esperienze più complete a oggi disponibili per gli amanti della musica classica.

Per accedervi, ovviamente, serve un abbonamento ad Apple Music, che si tratti del piano Individuale, Studente, Famiglia o Apple One. Sebbene non venga menzionato, Apple Music Voice probabilmente non sarà supportato poiché richiede agli utenti di disporre di un dispositivo compatibile con Siri. Secondo altri report, poi, i dispositivi devono eseguire Android 9 o versioni successive per supportare l’app. Ciò significa che gli smartphone Android più datati potranno eseguire il servizio, al contrario del mondo iPhone dove è necessario avere un device con iOS 15.4, rilasciato nel marzo 2022.