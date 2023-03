Apple Music Classical disponibile da oggi in Italia

A quasi venti giorni dall’annuncio di Apple Music Classical, il servizio della Mela per gli amanti della musica classica e dei raffinati compositori d’un tempo – oltre, naturalmente, a quelli moderni – vede l’avvio della fase di rilascio globale su iOS, in attesa di una futura release su Android per accontentare anche gli utenti del robottino verde. L’applicazione da oggi è disponibile per il download sull’App Store proprietario, a costo zero, a patto che si abbia un abbonamento attivo per Apple Music.

Cosa offre Apple Music Classical

Il servizio in questione, come da nome, mira a offrire la migliore esperienza multimediale legata alla musica classica. Il pacchetto completo fornito da Cupertino introduce centinaia di playlist e migliaia di dischi in esclusiva, oltre a informazioni biografiche sui compositori e guide aggiuntive per esplorare il genere se si è “alle prime armi”. Massimi esperti del settore forniranno dunque tutti i dati aggiornati a Tim Cook e soci per arricchire il database di Apple Music Classical.

All’interno del catalogo sarà possibile trovare oltre 5 milioni di brani, con streaming anche a un massimo di 192 kHz/24 bit, in alta risoluzione e nel formato lossless. Inoltre, migliaia di composizioni supporteranno la tecnologia Spatial Audio per un’immersione maggiore in una sala d’ascolto virtuale.

Come anticipato, per accedere al servizio servirà l’abbonamento Apple Music in qualsiasi suo formato (Individuale, Studenti, Famiglia o Apple One) e una connessione internet stabile per accedere ai contenuti streaming. L’app non richiede iOS 16.4 al fine di procedere con l’installazione. Per maggiori informazioni è sufficiente recarsi sull’App Store.