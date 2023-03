Apple Music Classical, la qualità sposa lo streaming

Quando la corsa allo streaming ha varcato la soglia della quantità per mettere piede nel campo della qualità, Apple si è subito fatta trovare presente. Alzare l’asticella, del resto, è il gioco preferito dalle parti di Cupertino e la nuova app dedicata alla musica classica altro non è se non espressione di quel modo di pensare il mercato dello streaming e il servizio per l’utenza più esigente.

Inizia tutto con l’acquisizione di Primephonic: era l’estate del 2021 ed Apple allungava le mani su un catalogo gestito da una startup olandese progettando quanto è andato a maturare nelle ultime ore. Segnali di novità comparivano nel frattempo nel codice di iOS 16.3, dove tutto era pronto ad accogliere la novità. Oggi l’annuncio: Apple Music Classical sta per arrivare.

Apple Music Classical

Apple Music Classical è un’app standalone per iOS (si può scaricare qui) specificatamente immaginata per ascolti particolarmente raffinati, dove la qualità è tutto in virtù delle vibrazioni che solo un catalogo di musica classica è in grado di stimolare. Sebbene il servizio sia nativamente disponibile soltanto per App Store, il gruppo apre ad una futura release per Android senza indicare al momento una tempistica specifica.

Così la stessa Apple descrive l’app: “Apple Music Classical è l’esperienza più completa per chi ama la musica classica, con centinaia di playlist curate dalla redazione, migliaia di album esclusivi, biografie approfondite dei compositori, guide di approfondimento per molte opere fondamentali, una navigazione intuitiva e tanto altro“.

Qualità e streaming

L’app è preordinabile fin da subito e sarà disponibile a partire da martedì 28 marzo. La promessa è quella di un esordio con ben 5 milioni di brani e opere a catalogo, con un servizio che mette a disposizione:

La possibilità di effettuare ricerche per compositore, opera, direttore d’orchestra o anche per numero di catalogo e trovare immediatamente registrazioni specifiche.

La massima qualità audio (fino al formato Hi‑Res Lossless a 192 kHz/24 bit ) con migliaia di registrazioni nell’avvolgente audio spaziale.

) con migliaia di registrazioni nell’avvolgente audio spaziale. Metadati completi e accurati per sapere sempre con esattezza quale opera e artista si sta ascoltando.

Migliaia di note editoriali, tra cui biografie dei compositori, descrizioni di opere fondamentali e altro ancora.

Apple Music Classical cambierà il tuo approccio all’ascolto della musica classica. Scopri il catalogo più completo al mondo, che grazie a un efficace sistema di ricerca ti aiuterà a trovare in pochi secondi il titolo che desideri. Assapora capolavori di ogni epoca, dal Medioevo ai giorni nostri, con la migliore qualità audio possibile, inclusi centinaia di album in audio spaziale con Dolby Atmos e audio lossless. Apple Music Classical è parte del tuo abbonamento a Apple Music.

L’ascolto della musica classica non è mai stato servito meglio. Apple Music Classical mette insieme il paradigma fondamentale della qualità con la libertà che solo lo streaming e un ampio catalogo sono in grado di forgiare. Secoli di storia e di cultura trovano così una piattaforma dedicata con i quali esprimersi, potendo così esaltare la qualità di dispositivi come gli AirPods Pro o gli AirPods Max.

Per accedere al servizio è necessario un abbonamento Apple Music (Individuale, Studenti, Famiglia o Apple One) ed una connessione internet con cui attingere ai flussi streaming.

