Apple Music consentirà di importare le playlist da Spotify

A quanto pare, in un futuro non molto lontano sarà possibile importare le playlist da Spotify e da altri servizi di streaming musicale in Apple Music, grazie all’integrazione con SongShift, un servizio che il colosso di Cupertino starebbe attualmente testando.

Apple Music: playlist importate con SongShift

Per chi non ne avesse mai sentito parlare, SongShift è un servizio di terze parti disponibile da anni che permette agli utenti di spostare facilmente le proprie librerie musicali e playlist tra diversi servizi di streaming musicale.

Andando più in dettaglio, la funzionalità pare essere attualmente in fase di test A/B nell’ultima versione beta di Apple Music per Android, in cui compare un nuovo messaggio che chiede agli utenti se desiderano aggiungere la musica salvata e le playlist create in altri servizi musicali alla libreria dell’applicazione. C’è anche una nuova opzione per procedere direttamente dalle impostazioni dell’app, senza attendere la comparsa dell’avviso.

In soldoni, sembra che il colosso di Cupertino stia integrando SongShift nell’app Apple Music per Android per rendere più semplice per gli utenti il passaggio da Spotify e altri servizi di streaming musicale a quello proprietario.

Essendo però una feature in beta e probabilmente a uno stato primordiale non pare funzionare ancora perfettamente.

Resta da vedere se Apple abbia intenzione di portare l’integrazione di SongShift anche su Apple Music per iPhone. In genere, su iOS e Android vengono mantenute pari funzionalità, ad eccezione di quelle strettamente collegate al sistema operativo per iPhone e iPad che per ovvi ragioni sarebbe impossibile proporre anche sui device concorrenti.