Apple Music e Apple TV gratis per un mese: l’offerta dedicata agli universitari

Tra lezioni, appunti e sessioni di studio in biblioteca, avere la tua musica sempre a disposizione può fare la differenza. Se frequenti l’università, Apple Music ti offre un mese gratis per i nuovi abbonamenti e poi un piano scontato a soli 6,99 euro al mese. Ma c’è anche di più: perché l’abbonamento comprende l’accesso a Apple TV senza costi aggiuntivi, permettendoti di avere a disposizione anche un ricco cataloghi di film e serie TV originali pluripremiate.

Il piano dedicato agli universitari include tutti i vantaggi dell’abbonamento Individuale ma, come abbiamo visto, a un prezzo ridotto: 6,99 euro al mese invece di 11,99 euro. Avrai a disposizione più di 100 milioni di brani senza pubblicità, da ascoltare in streaming oppure scaricare per ritrovarli offline, anche quando non hai una connessione stabile: perfetto quando viaggi spesso con i mezzi pubblici o vuoi preparare in anticipo la colonna sonora del tuo viaggio in aereo.

Scoprirai una qualità sonora superiore grazie alla presenza di audio spaziale e definizione lossless, oltre a playlist selezionate, suggerimenti per scoprire nuovi artisti e contenuti esclusivi. E non devi necessariamente avere un iPhone per utilizzare il servizio: Apple Music è compatibile anche con Android, Windows, dispositivi Sonos e smart TV, oltre che con l’ecosistema Apple.

Il piano Studenti non si limita solo alla musica: con lo stesso abbonamento puoi accedere anche ad Apple TV e recuperare serie e film originali della piattaforma, senza dover sottoscrivere un secondo piano separato. Per attivare la tariffa agevolata devi verificare il tuo status di studente universitario. Il prezzo speciale può essere mantenuto durante il percorso di studi, fino a un massimo di quattro anni: successivamente si passa alla tariffa Individuale a meno che tu non decida di disdire. Il mese gratuito è riservato ai nuovi abbonamenti idonei, ma puoi comunque sempre attivare il piano Studenti al prezzo agevolato.

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* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.