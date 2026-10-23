JBL Grip: speaker Bluetooth portatile robusto e dal suono potentissimo

Se ami la musica e ti piace ascoltarla in ogni momento in cui puoi, approfitta velocemente di questa promozione che ti stiamo segnalando e portati a casa uno dei migliori speaker Bluetooth portatili a un ottimo prezzo. Se vai su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il JBL Grip a soli 69 euro, invece che 99,99 euro.

Con lo sconto del 31% oggi risparmi più di 30 euro sul totale ed è il prezzo più basso finora registrato su Amazon per questa colorazione. Inoltre a un prezzo molto simile potrai avere anche la colorazione rosa e quella nera. E puoi decidere di pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

JBL Grip: il suono dove vuoi a tutto volume

Con lo speaker Bluetooth JBL Grip puoi davvero portarti la musica ovunque senza limiti. Il potente audio JBL Pro offre ai bassi incisivi e alti chiari, ottimizzati in tempo reale da AI Sound Boost, per un suono che arriva a grandi distanze anche all’aperto senza distorcere.

Con il suo design a cilindro il suono si propaga in tutte le direzioni, inoltre è leggero, robusto a un pratico laccetto ed è resistente all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP68. Grazie al sistema Auracast potrai collegare due JBL Grip per un effetto stereo o a più diffusori JBL compatibili per condividere la tua playlist ovunque. La connessione è affidabile e con bassissima latenza e garantisce un’autonomia totale di 14 ore con una ricarica completa che avviene con un cavetto USB Type-C.

Queste sono soltanto alcune delle straordinarie caratteristiche di uno dei migliori speaker Bluetooth in circolazione. Se non vuoi rischiare di perdertelo vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo JBL Grip a soli 69 euro, invece che 99,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa in pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.