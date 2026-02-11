Apple Music è gratis per 3 mesi: come sbloccare la prova free?

Chi vuole avere un vasto catalogo musicale in streaming può scegliere Apple Music, una delle piattaforme più apprezzate del momento e valida alternativa ai servizi concorrenti.

L’abbonamento standard costa 10,99 euro al mese oppure può essere incluso nei pacchetti Apple One, ma esiste una prova gratuita utilizzabile dai nuovi utenti che si iscrivono al servizio. Ma vediamo nel dettaglio come funziona Apple Music e come ottenere il periodo gratis.

Come avere Apple Music gratis

Per iniziare a usare Apple Music gratuitamente ci sono due possibilità principali. La prima è la classica prova gratuita di 30 giorni riservata ai nuovi utenti, ideale per testare tutte le funzionalità del servizio prima di decidere se continuare.

La seconda opzione riguarda invece chi ha acquistato recentemente un prodotto Apple o Beats: in questo caso è possibile ottenere fino a tre mesi di accesso senza costi aggiuntivi.

La verifica della promozione disponibile è molto semplice: basta entrare nell’app Apple Music con il proprio account e controllare le offerte attive. Il bonus dei tre mesi è riservato a chi ha comprato da poco dispositivi come iPhone, iPad, Mac, Apple Watch o Apple TV, ma anche diversi accessori audio della gamma Apple e Beats.

Dopo aver configurato il prodotto e aggiornato il sistema all’ultima versione disponibile, è sufficiente aprire l’app per attivare la prova estesa.

Nel caso di auricolari o cuffie compatibili, l’attivazione avviene dopo l’abbinamento con un iPhone o un iPad. Tra i dispositivi inclusi rientrano varie generazioni di AirPods, HomePod e numerosi modelli Beats. La promozione è valida per prodotti venduti in Italia e consente di esplorare l’intero catalogo musicale senza limiti per il periodo previsto.

