Apple Music è gratis per 3 mesi, ma solo se la attivi entro oggi

Vuoi ascoltare tutte le hit del momento e del passato su una piattaforma con audio spaziale e senza pubblicità? Prova Apple Music gratis.
Vuoi ascoltare tutte le hit del momento e del passato su una piattaforma con audio spaziale e senza pubblicità? Prova Apple Music gratis.

Per chi non vuole mai restare senza musica, Apple Music offre una promozione davvero interessante: fino al 30 settembre (salvo proroghe) è possibile attivare una prova gratuita della durata di tre mesi, invece del classico mese. Un’occasione perfetta per scoprire uno dei servizi di streaming più ricchi e completi, con un catalogo vastissimo, ascolto senza pubblicità e compatibilità non solo con i dispositivi Apple, ma anche con Android e Windows.

Terminato il periodo gratuito, l’abbonamento costa 10,99€ al mese, oppure può essere incluso in Apple One, il pacchetto che parte da 19,95€ al mese e racchiude più servizi Apple in un unico piano.

Prova GRATIS Apple Music

Come ottenere i 3 mesi gratis di Apple Music

La promozione è riservata ai nuovi iscritti che abbiano acquistato un prodotto Apple o Beats negli ultimi 90 giorni. L’attivazione varia in base al dispositivo: su iPhone, iPad, Mac e Apple TV basta aprire l’app Apple Music e selezionare il banner che appare nella home, mentre per Apple Watch si utilizza l’app collegata sull’iPhone. Chi ha invece acquistato AirPods, HomePod, Beats o altri dispositivi compatibili può riscattare l’offerta direttamente dall’app Apple Music su iPhone o iPad.

Nella piattaforma non mancano le ultime novità musicali: tra le uscite più in hype abbiamo la collaborazione tra Olly e July in “Così così”, “Bollicine” di Rose Villain, “Seduto in riva al fosso” di Elisa e le hit straniere come “Gorgeous” di Doja Cat e “Dracula” dei Tame Impala.

È importante sapere che la promo non è garantita per tutti: chi in passato ha già utilizzato un’offerta simile potrebbe non avere diritto ai tre mesi gratuiti. Per scoprire subito se si rientra tra gli utenti idonei, basta accedere al sito ufficiale di Apple e verificare la disponibilità.

Prova GRATIS Apple Music

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.

Pubblicato il 30 set 2025

Edoardo D'amato
30 set 2025
