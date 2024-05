Apple Music è gratis per i nuovi utenti: come accedere alla prova di 1 mese

Accedere gratis ad Apple Music è possibile: il servizio di streaming di Apple, infatti, è disponibile con un mese di prova gratuita, senza limiti e senza vincoli per tutti i nuovi utenti o anche per chi crea un nuovo account, anche se in passato ha già utilizzato (o sta utilizzando oggi) il servizio.

In questo modo, è possibile sfruttare la prova gratuita per accedere a oltre 100 milioni di brani, da ascoltare in streaming, senza pubblicità. Per poter accedere alla promozione basta premere sul box qui di sotto e raggiungere, in questo modo, il sito ufficiale di Apple Music.

Apple Music gratis: come funziona la promozione

Con Apple Music è possibile accedere a tutto il catalogo di brani disponibili sul servizio per un mese e senza limiti e pubblicità. Al termine della prova gratuita, il servizio si rinnoverà al costo di 10,99 euro al mese. Da notare, però, che non ci sono vincoli. Di conseguenza, è possibile interrompere in qualsiasi momento il rinnovo automatico, senza addebiti di alcun tipo.

La prova gratuita è disponibile per tutti: basta creare un nuovo account. La procedura da seguire è semplicissima. Bastano pochi secondi, infatti, per completare l’attivazione di un nuovo account e iniziare a utilizzare tutto il catalogo di brani a disposizione sul servizio di streaming di Apple.

Per tutti i dettagli è sufficiente premere sul box qui di sotto, raggiungere il sito di Apple Music e attivare la prova gratuita.

Apple Music è accessibile da tutti i principali dispositivi e non solo dai dispositivi Apple. Anche da computer Windows e da dispositivi Android, infatti, è possibile accedere al catalogo di brani disponibili sulla piattaforma di streaming della casa di Cupertino e iniziare ad ascoltare i propri brani preferiti.