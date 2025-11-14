Apple Music è gratis per un mese: ascolta le ultime novità

Apple Music, una delle piattaforme per ascoltare musica tra le più apprezzate, può essere provata grauitamente dai nuovi utenti per un mese. Per avere la prova gratis basta andare sul sito ufficiale e attivarla fornendo la propria email.

Ma cos’è che rende così speciale Apple Music? Sicuramente gli oltre 100 milioni di brani, incluse le ultime uscite discografiche più in hype del momento. Ma poi anche i live, le playlist e i podcast. Il tutto senza pubblicità, con skip illimitati e con un audio di qualità assoluta. Andiamo a scoprire meglio le sue funzionalità.

Come funziona la prova gratis di Apple Music

Per poter ottenere gratuitamente Apple Music per un mese è necessario innanzitutto non aver mai utilizzato il servizio in questione. Si tratta dell’unica condizione richiesta: una volta terminato il periodo di prova, potrai decidere se stoppare l’abbonamento oppure continuare al prezzo di 10,99€ al mese.

In questo momento sulla piattaforma ci sono tutte le ultime uscite discografiche del momento. E quindi puoi ascoltare “Lux” di Rosalia, ma anche “Incubi” di Nitro e i nuovi live di Lucio Corsi “La Spada nella Roccia” e di Vasco Rossi Live 2025 “The Essentials”.

Non mancano poi le playlist curate dalla redazione, i podcast più ascoltati e molte altre chicche. Il tutto si può ascoltare con un audio Dolby Atmos, per un suono avvolgente e una definizione ottimale. Da menzionare anche la funzione Music Sing, che permette di improvissare un karaoke “casalingo”, con testi che scorrono in tempo reale e possibilità di regolare la voce originale.

Per sbloccare la prova gratuita vai sulla pagina di Apple Music.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.