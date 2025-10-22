Apple Music è gratis per un mese: ascolta le ultime uscite e tutto il catalogo

Apple Music è una delle piattaforme per ascoltare musica in streaming più amate. Il catalogo di oltre 100 milioni di brani, l’audio spaziale con definizione lossless e gli skip illimitati sono alcuni dei motivi per cui sempre più utenti la scelgono.

Un altro motivo che spinge a provarla è che mette a disposizione un periodo di un mese gratis per testarne le funzionalità. Per attivare la prova gratuita di Apple Music basta andare sulla pagina del sito di Apple e seguire le istruzioni.

Anche le ultime novità discografiche sono su Apple Music

L’altra grande attrattiva di questo servizio è che ogni settimana inserisce nel suo catalogo le ultime uscite della discografia italiana e internazionale. Due titoli di punta del momento? I dischi di Irama e Angelina Mango, “Antologia della Vita e della Morte” e “Caramé”, selezionati tra le playlist di punta.

Con la prova free potrai ascoltare interamente i due album con un audio di qualità superiore e senza pagare nulla. Al termine del periodo gratuito, potrai decidere se rinnovare l’abbonamento al prezzo di 10,99€ al mese oppure disdire.

I vantaggi della piattaforma comunque non sono finiti qui: oltre ai migliori di brani disponibili, ci sono le playlist curate dalla redazione e i podcast. Da menzionare anche la funzionalità Apple Music Sing, con la quale puoi lanciarti in un karaoke insieme ai tuoi amici, con testo che scorre e opzione di regolazione voce originale.

Cosa aspetti? Attiva ora la prova gratuita di un mese e poi decidi se rinnovare oppure no l’abbonamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.