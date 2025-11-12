Apple Music è gratis per un mese: ascolta le ultime uscite senza spendere

Apple Music è oggi una delle realtà più complete nel mondo dello streaming musicale. Il suo punto di forza è un catalogo vastissimo, in costante aggiornamento, che raccoglie oltre 100 milioni di brani tra novità discografiche e classici intramontabili. A questo si aggiungono la riproduzione offline, la qualità audio elevata e gli skip senza limiti, elementi che ne hanno consolidato la popolarità tra gli utenti.

Chi non ha ancora provato il servizio può attivare unaprova gratuita di un mese, disponibile per tutti i nuovi iscritti. Ma vediamo nel dettaglio come attivarla e quali sono le funzionalità principali di Apple Music.

Come attivare il mese gratis di Apple Music

Per accedere al periodo di prova occorre non aver mai usato in precedenza Apple Music. Se questa condizione è rispettata, la promozione si attiva direttamente sul sito della piattaforma. Al termine dei trenta giorni, l’utente può scegliere se sottoscrivere l’abbonamento al costo di 10,99€ al mese oppure disattivare il rinnovo senza alcun addebito.

Nel catalogo sono presenti le uscite più recenti e i dischi di successo del momento, come gli ultimi lavori di Rosalía e Giorgia, insieme a playlist aggiornate quotidianamente. Oltre alla musica, la piattaforma include podcast di rilievo e sessioni live curate in esclusiva.

Un’altra funzione di spicco è l’audio Dolby Atmos, che crea un suono tridimensionale e coinvolgente. Tra le novità più apprezzate c’è anche Music Sing, la modalità karaoke che mostra i testi sincronizzati e consente di regolare il volume della voce originale per accompagnare i brani preferiti.

Il mese di prova si attiva dalla pagina ufficiale di Apple Music, dove sono indicati tutti i dettagli del piano e i passaggi per iniziare subito ad ascoltare musica.

