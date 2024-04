Apple Music è gratis per un mese: come attivare la promo

Apple Music è un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati di musica, garantendo la possibilità di accedere a un catalogo di oltre 100 milioni di brani, senza alcun costo, tramite le varie app del servizio, disponibile anche su Android e non solo su iPhone e altri dispositivi Apple.

Con la promozione in corso, i nuovi utenti che scelgono Apple Music hanno la possibilità di sfruttare un’offerta esclusiva. In questo caso, infatti, il servizio è disponibile con un mese di prova gratuita. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto e raggiungere poi il sito ufficiale di Apple Music.

L’offerta è valida per tutti gli utenti che non hanno mai utilizzato Apple Music oppure per chi crea un nuovo account.

Apple Music è gratis: un mese di musica senza limiti e senza costi

La promozione di Apple Music è semplicissima. Basta collegarsi al sito ufficiale per riscattare l’offerta e accedere così a un mese di abbonamento gratuito. Il servizio sarà senza vincoli e senza limiti di alcun tipo, permettendo all’utente di poter accedere a tutto il catalogo della piattaforma dai propri dispositivi. Naturalmente, l’utilizzo di Apple Music avviene senza pubblicità.

Al termine del periodo di prova gratuita ci sarà una doppia scelta. Gli utenti che vorranno continuare a utilizzare il servizio potranno sfruttare il rinnovo automatico, con un costo di 10,99 euro al mese. Chi, invece, vorrà disattivare il servizio, evitando qualsiasi addebito, non dovrà fare altro che interrompere il rinnovo automatico, senza costi di alcun tipo.

Per accedere al mese di prova gratuita di Apple Music basta seguire il link qui di sotto. L’offerta è riservata a tutti i nuovi utenti oppure a chi scegliere di creare un nuovo account per accedere al servizio. Come detto, non ci sono vincoli.