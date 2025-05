Apple Music: fino a 3 mesi gratis per i nuovi iscritti

Chi vuole scoprire il catalogo completo di Apple Music può farlo senza impegno: la piattaforma offre 1 mese di prova gratuita a tutti coloro che attivano un nuovo account. È l’occasione perfetta per esplorare i contenuti, testare l’app e ascoltare milioni di brani tra novità discografiche e grandi classici.

Ma c’è anche un altro modo per ottenere l’accesso gratuito al servizio: chi ha appena comprato (o sta per comprare) un dispositivo Apple o Beats ha diritto a 3 mesi di Apple Music senza costi. La promozione è valida per 90 giorni dall’attivazione del prodotto, ed è riservata a chi utilizza l’app per la prima volta. Andiamo a scoprire maggiori dettagli.

Come sbloccare la prova gratuita di Apple Music

Puoi usufruire della promozione:

Se hai acquistato un iPhone, iPad, Mac o Apple TV , ti basta accedere al sito ufficiale del servizio e riscattare l’offerta;

, ti basta accedere al sito ufficiale del servizio e riscattare l’offerta; Se possiedi un Apple Watch , dovrai farlo tramite l’app su un iPhone collegato;

, dovrai farlo tramite l’app su un iPhone collegato; Se hai comprato un prodotto della linea Beats o AirPods (tra cui Beats Fit Pro, Studio Buds, Studio Pro, Powerbeats o Beats Solo), la promo può essere riscattata accedendo al sito tramite l’iPhone o l’iPad associato.

Apple Music mette a disposizione oltre 100 milioni di tracce e playlist curate per ogni genere e mood, offrendo un’esperienza d’ascolto senza pubblicità, con la possibilità di scaricare i brani per l’ascolto offline. Tra gli ultimi contenuti usciti in piattaforma, “Piangi a 90” di Blanco, “Crudele” di Salmo, “Maschio” di Annalisa, “A me mi piace” di Alfa e Manu Chao, “More to Lose” di Miley Cyrus e “Viennary” di Liberato.

Per attivare una delle due promozioni, è sufficiente visitare il sito ufficiale di Apple Music e seguire le istruzioni.