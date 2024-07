Apple Music gratis: ecco come averlo per 6 mesi senza spendere 1€

Apple Music è la piattaforma di musica in streaming della mela morsicata che include un catalogo di oltre 100 milioni di brani degli artisti più famosi e indipendenti, qualità audio spaziale e funzionalità esclusive come un’ampia selezione di musica classica con una navigazione dedicata.

Puoi attivare la tua prova gratuita di Apple Music quando vuoi, ma rispettando alcuni requisiti puoi fare in modo di estendere questo test addirittura a 6 mesi. Ti spieghiamo in che modo.

La guida per avere 6 mesi gratis di Apple Music

Per poter attivare la tua prova gratuita di 6 mesi devi aver acquistato un dispositivo audio idoneo come AirPods, Beats, HomePod oppure iPhone.

Se rispetti questo particolare requisito puoi procedere con la guida. La seguente e se hai acquistato un dispositivo audio compatibile:

Aggiorna il tuo iPhone o iPad all’ultima versione Connetti il dispositivo audio che hai acquistato al dispositivo Apri l’app Apple Music con il tuo ID Apple: l’offerta comparirà automaticamente, altrimenti la troverai nella Home Tocca su “Ottieni 6 mesi gratis“

Se invece hai acquistato un nuovo iPhone la procedura è ancora più semplice:

Accendi il tuo nuovo telefono ed effettua l’accesso con l’ID Apple Apri Apple Music e troverai subito l’offerta pronta per essere riscattata Tocca su “Ottieni 6 mesi gratis“

In entrambi i casi, hai 90 giorni di tempo dall’acquisto del dispositivo per riscattare la tua prova gratuita di 6 mesi. Al termine del periodo di prova sarai libero di disdire senza costi aggiuntivi oppure proseguire.