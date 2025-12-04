Apple Music gratis per 3 mesi: come accedere alla promo a dicembre 2025

Per ascoltare la musica in streaming è possibile puntare su Apple Music, sempre più punto di riferimento del settore. Il servizio in questione è disponibile con un costo di 10,99 euro al mese (oppure è necessario avere un abbonamento Apple One).
Per tutti i nuovi utenti, però, c’è la possibilità di ottenere 1 mese di prova gratuita, accedendo direttamente al sito di Apple Music, tramite il box qui di sotto, e riscattando la promo, con la creazione di un nuovo account oppure effettuando il login con il proprio account.
Chi ha acquistato un nuovo dispositivo Apple oppure Beats (l’elenco completo è disponibile di seguito) è possibile oggi ottenere 3 mesi gratis di Apple Music. Anche in questo caso, la promo è riscattabile tramite il sito del servizio, qui di sotto.
Come ottenere 3 mesi gratis di Apple Music
La procedura per ottenere 3 mesi gratis di Apple Music dipende dal dispositivo acquistato. Entro i primi 90 giorni dall’attivazione (o dal primo accoppiamento via Bluetooth per cuffie e altri prodotti simili), è necessario completare una serie di passaggi per riscattare la promo.
Ecco come fare:
- con iPhone, iPad, Mac e Apple TV è necessario accedere all’app di Apple Music dal nuovo dispositivo per riscattare i 3 mesi gratis
- con Apple Watch bisogna andare nell’app di Apple Music dell’iPhone abbinato allo smartwatch per richiedere la promo
- con un prodotto della gamma AirPods, HomePod o Beats è necessario accedere all’app di Apple Music dell’iPhone o dell’iPad abbinato al prodotto; l’elenco dei dispositivi compatibili comprende: AirPods (2a e 3a generazione), AirPods Pro (1a e 2a generazione), AirPods Max, HomePod mini, HomePod (1a e 2a generazione), Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Studio, Buds +, Beats Studio Pro, Beats Solo 4 e Beats Solo Buds
Per verificare la disponibilità di una delle due promo per ottenere Apple Music gratis basta seguire il link qui di sotto.