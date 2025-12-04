Apple Music gratis per 3 mesi: come accedere alla promo a dicembre 2025

Per ascoltare la musica in streaming è possibile puntare su Apple Music, sempre più punto di riferimento del settore. Il servizio in questione è disponibile con un costo di 10,99 euro al mese (oppure è necessario avere un abbonamento Apple One).

Per tutti i nuovi utenti, però, c’è la possibilità di ottenere 1 mese di prova gratuita, accedendo direttamente al sito di Apple Music, tramite il box qui di sotto, e riscattando la promo, con la creazione di un nuovo account oppure effettuando il login con il proprio account.

Chi ha acquistato un nuovo dispositivo Apple oppure Beats (l’elenco completo è disponibile di seguito) è possibile oggi ottenere 3 mesi gratis di Apple Music. Anche in questo caso, la promo è riscattabile tramite il sito del servizio, qui di sotto.

Come ottenere 3 mesi gratis di Apple Music

La procedura per ottenere 3 mesi gratis di Apple Music dipende dal dispositivo acquistato. Entro i primi 90 giorni dall’attivazione (o dal primo accoppiamento via Bluetooth per cuffie e altri prodotti simili), è necessario completare una serie di passaggi per riscattare la promo.

Ecco come fare:

con iPhone , iPad , Mac e Apple TV è necessario accedere all’app di Apple Music dal nuovo dispositivo per riscattare i 3 mesi gratis

, , e è necessario accedere all’app di Apple Music dal nuovo dispositivo per riscattare i 3 mesi gratis con Apple Watch bisogna andare nell’app di Apple Music dell’iPhone abbinato allo smartwatch per richiedere la promo

bisogna andare nell’app di Apple Music dell’iPhone abbinato allo smartwatch per richiedere la promo con un prodotto della gamma AirPods, HomePod o Beats è necessario accedere all’app di Apple Music dell’iPhone o dell’iPad abbinato al prodotto; l’elenco dei dispositivi compatibili comprende: AirPods (2a e 3a generazione), AirPods Pro (1a e 2a generazione), AirPods Max, HomePod mini, HomePod (1a e 2a generazione), Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Studio, Buds +, Beats Studio Pro, Beats Solo 4 e Beats Solo Buds

Per verificare la disponibilità di una delle due promo per ottenere Apple Music gratis basta seguire il link qui di sotto.

