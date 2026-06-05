Avviate le trasmissioni di un canale del digitale terrestre in tutta Italia

Sulla piattaforma digitale terrestre in tutta Italia sono state avviate le trasmissioni di PRIMAFREE231, un canale radiotelevisivo nazionale disponibile alla LCN 231 nella tecnologia ibrida HbbTV. Nei giorni scorsi, come hanno riportato i colleghi di Italia in Digitale, ha cominciato la programmazione ufficiale e durante una diretta sportiva trasmetteva in contemporanea con l’ammiraglia PRIMAFREE170, sintonizzabile alla LCN 170.

Per poterlo sintonizzare senza problemi consigliamo di aggiornare la propria lista canali alla numerazione LCN nazionale tramite una ricerca automatica dei canali. In questo modo non dovresti aver alcun disagio in quanto a problemi di segnale. Ovviamente, per poter accedere ai contenuti di PRIMAFREE231 devi avere un televisore o un decoder collegato a internet e compatibile con la tecnologia HbbTV.

Partite le trasmissioni di PRIMAFREE231 sul MUX D-FREE del digitale terrestre

Sono quindi partite le trasmissioni di PRIMAFREE231 sul MUX D-FREE, multiplex nazionale del digitale terrestre così composto: