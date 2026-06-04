Rivoluzione sul digitale terrestre: nuovo canale, addio di un'emittente e nuova LCN per un'altra

Sulla piattaforma digitale terrestre è in atto una piccola rivoluzione che sta coinvolgendo il Mux Persidera 1.

La prima segnalazione è l’addio di un’emittente. Stiamo parlando della commerciale CHANNEL 24 che trasmetteva alle LCN 130, 204 e 232. Le ultime LCN erano identificate come PROMO FOOD e CANALE 232.

Invece, GOLD INVEST TV, emittente milanese sintonizzabile in precedenza sulle LCN 137 e 207, quest’ultima identificata come PROMO LIVING, ora è disponibile alla LCN 130.

Infine, è arrivato l’inedito CANALE 137 sulla LCN 137 del Mux Persidera 1, disponibile anche alle numerazioni automatiche nazionali 204, 207 e 232.

Tutto il Mux Persidera 1 aggiornato sul digitale terrestre

Tre cambi quindi sul Mux Persidera 1 che si aggiorna poco dopo l’ultimo aggiornamento delle frequenze del digitale terrestre.

MUX PERSIDERA1 Ch 44 (Freq 658 Mhz) o Ch 32 (562 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 — (Disponibili 24,88 Mbps) NOVE (LCN 9,109,509) Italia 53 (Casa Italia 53) (LCN 53) HGTV – Home&Garden (LCN 56) Discovery Turbo (LCN 59) SPORTITALIA HD (LCN 60,560) iL61 (LCN 61,561) ALMA TV (LCN 65,565) Deejay TV HD (LCN 69,569) ITALIA CHANNEL (LCN 123) GOLD TV ITALIA (LCN 128) LA 4 ITALIA (LCN 129) GOLD INVEST TV (LCN 130) RETE ITALIA (LCN 131) CANALE 137 (LCN 137) STARMARKET (LCN 140) Italia 141 (Italia 53) (LCN 141) CANALE 144 (LCN 144) Italia 150 (Italia 53) (LCN 150) TV 153 (CANALE 162) (LCN 153) CANALE 162 (LCN 162) PROMO TRAVEL (STARMARKET) (LCN 205) PROMO HOME (RETE ITALIA) (LCN 206) PROMO LIFE (STARMARKET) (LCN 208) PROMO SHOPPING (STARMARKET) (LCN 209) CANALE 230 (LA 4 ITALIA) (LCN 230) CANALE 237 (RETE ITALIA) (LCN 237) PROMO KIDS (STARMARKET) (LCN 238) CANALE 243 (STARMARKET) (LCN 243) PROMO SPORT (GOLD TV ITALIA) (LCN 250) CANALE 263 (CANALE 162) (LCN 263) RDS Social TV (LCN 265) Radio Capital (LCN 713) Radio Deejay (LCN 714) Radio m2o (LCN 715) RDS 100% GRANDI SUCCESSI (LCN 724) Radio Maria (LCN 789)

Ch 44 (Freq 658 Mhz) o Ch 32 (562 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 — (Disponibili 24,88 Mbps)

Per ottenere tutti questi aggiornamenti anche sul tuo televisore ti invitiamo ad avviare una ricerca automatica dei canali del digitale terrestre. In questo modo potrai ricevere le ultime novità direttamente sul tuo apparecchio senza dover attendere l’aggiornamento. Altrimenti, se hai attiva la risintonizzazione automatica dovrai solo attendere che il tuo dispositivo effettui la risintonizzazione da solo e sintonizzi tutte le novità apportate in queste ore.