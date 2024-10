Apple Music gratis per 3 mesi: verifica se puoi attivare la promo

Apple Music è, sempre di più, un punto di riferimento per tutti gli appassionati che possono accedere a un catalogo di milioni di brani da ascoltare in streaming, senza pubblicità. Per accedere al servizio è necessario attivare un abbonamento dal costo di 10,99 euro al mese (oppure aver attivato un abbonamento Apple One).

Per tutti i nuovi utenti c’è la possibilità di attivare un mese di prova gratuita con Apple Music. In alternativa, chi ha acquistato un dispositivo Apple di recente potrà ottenere 3 mesi gratis di Apple Music. Per verificare la disponibilità di una delle due promo per il proprio ID Apple basta seguire il link qui di sotto.

Come ottenere fino a 3 mesi gratis con Apple Music

Per ottenere 3 mesi gratis di Apple Music è necessario aver acquistato negli ultimi 90 giorni un nuovo dispositivo Apple a scelta tra:

iPhone

iPad

Apple TV

Apple Watch

Mac

Completata la configurazione del dispositivo, sarà possibile riscattare la promo dall’app di Apple Music (con Apple Watch bisognerà accedere all’app di Apple Music dell’iPhone abbinato).

In alternativa, è possibile ottenere 3 mesi di Apple Music con uno dei seguenti dispositivi:

AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, HomePod, HomePod mini, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Beats Studio Buds +, Beats Studio Pro, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Solo 4 e Beats Solo Buds

In questo caso, è necessario abbinare il dispositivo a un iPhone o a un iPad e poi accedere all’app di Apple Music per riscattare la promo. Per sfruttare l’offerta è sempre necessario aver aggiornato il sistema operativo del dispositivo utilizzato all’ultima versione disponibile.

In alternativa, si può riscattare un mese di prova gratuita (per chi non ha mai utilizzato il servizio). Per verificare la disponibilità di una delle due promo basta seguire il link qui di sotto.