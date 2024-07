Apple Music gratis per sei mesi se acquisti uno di questi dispositivi

L’estate è tempo di vacanze, divertimento, relax e… musica. Lo streaming ci viene come sempre in aiuto consentendoci di creare la nostra colonna sonora estiva a scelta tra gli oltre 100 milioni di brani di Apple Music. Meglio ancora se possiamo farlo gratis per sei mesi, ma come? Semplicemente acquistando un nuovo dispositivo Apple tra quelli idonei per la promozione attualmente disponibile. Per avere Apple Music gratis per 6 mesi è sufficiente comprare da Apple o da un rivenditore autorizzato un iPhone, iPad, Apple TV, Apple Watch o Mac. La promo vale anche per chi acquista un accessorio come AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, HomePod, HomePod mini, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Beats Studio Buds +, Beats Studio Pro, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Solo 4 e Beats Solo Buds.

Apple Music: più di 100 milioni di brani in streaming gratis per tutti

L’acquisto di un nuovo dispositivo Apple consente ai clienti della Mela di attivare Apple Music gratis per 6 mesi e ascoltare in streaming i propri brani preferiti dovunque, su un ampio numero di device. Tuttavia, Apple consente anche a tutti gli altri di provare il servizio a costo zero.

Tutti i nuovi iscritti di Apple Music hanno infatti la possibilità di effettuare una prova gratuita di un mese. In questo lasso di tempo sarà possibile esplorare il catalogo, ascoltare le playlist disponibili o crearne di personalizzate, avviare le radio tematiche di Apple Music e scaricare i brani per l’ascolto offline, il tutto senza pubblicità né limiti di riproduzione.

Dopo la prova gratuita di un mese o di sei mesi (a seconda della promo a cui si aderisce), Apple Music passa al prezzo standard di listino di 10,99 euro al mese. La sottoscrizione include la possibilità di annullare il rinnovo in qualsiasi momento con pochi passaggi e in piena autonomia.