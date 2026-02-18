Apple Music è GRATIS: scopri come ottenerla

Apple Music ora è Gratis! Hai tre modi per ottenere l’accesso gratuito senza costi di abbonamento. Due sono accessibili a tutti, il terzo, invece, solo agli studenti. Il primo modo per accedere alla piattaforma senza pagare nulla è iscriverti con un nuovo abbonamento. Infatti, tutti i nuovi clienti hanno diritto a un mese gratuito di prova. Un’opportunità davvero niente male.

Infatti, avrai un mese intero di tempo per vivere a pieno tutte le funzionalità di questa piattaforma streaming che offre più di 100 milioni di canzoni e zero pubblicità. Sì, hai capito bene. Al costo di 10,99 euro al mese, al suo rinnovo senza obbligo né permanenza, non dovrai più preoccuparti di nulla e potrai continuare a sfruttare l’Audio Spaziale e la Definizione Lossless in un’app compatibile con iOS, Android, Windows, dispositivi Sonos, smart TV, e non solo.

Invece, e qui passiamo al secondo modo, puoi ottenere Apple Music Gratis se hai acquistato un dispositivo idoneo. In questo caso hai tre mesi di prova gratuita. Nello specifico, qualsiasi nuovo iPhone, iPad, Apple TV, Apple Watch o Mac aggiornato all’ultima versione di iOS, iPadOs, tvOS, watchOS o macOS, acquistato da Apple o rivendite autorizzate.

Rientrano in questa promozione anche gli accessori audio. Quelli idonei includono: AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, HomePod, HomePod mini, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Beats Studio Buds +, Beats Studio Pro, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Solo 4 e Beats Solo Buds. Ti ricordiamo che, come riportato dal sito ufficiale Apple, “i Beats Flex non sono considerati idonei per questa offerta“.

Apple Music Gratis anche per gli studenti

Se sei uno studente puoi approfittare di un’offerta davvero molto interessante. Infatti, hai diritto a un mese di Apple Music e Apple TV Gratis. Niente male vero. Anche in questo caso puoi iscriverti attivando un nuovo abbonamento. Al termine della prova, in qualità di studente, hai diritto a un costo scontato pari a 5,99 euro al mese, anziché 10,99 euro. Si tratta di un prezzo speciale per chi studia.

Tutti gli altri, al termine del periodo di prova gratuito ottenuto potranno continuare l’esperienza in Apple Music scegliendo tra tre piani disponibili: Individuale a 10,99 euro al mese, Famiglia a 16,99 euro e Apple One.

