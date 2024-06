Apple Music: i dispositivi idonei alla prova gratuita di 6 mesi

Apple Music, il servizio musicale in streaming della casa di Cupertino, offre fino a 6 mesi di prova gratuita con l’acquisto di un dispositivo tra iPhone, AirPods, HomePod e prodotti Beats idonei. In alternativa, è possibile riscattare 1 mese di prova se ci si iscrive al servizio per la prima volta o attivando l’abbonamento Apple One.

Un catalogo con oltre 100 milioni di canzoni e più di 30 mila playlist, senza pubblicità, con la possibilità di ascolarle attraverso qualunque dispositivo, anche offline: questi i principali punti di forza di Apple Music, punto di riferimento tra i servizi streaming musicali oggi disponibili.

I dispositivi idonei alla prova gratuita di 6 mesi di Apple Music

La lista completa dei dispositivi idonei a riscattare 6 mesi gratis di Apple Music è composta da:

iPhone : tutti i modelli

: tutti i modelli AirPods : AirPods di seconda e terza generazione, AirPods Pro, AirPods Max

: AirPods di seconda e terza generazione, AirPods Pro, AirPods Max HomePod : HomePod e HomePod mini

: HomePod e HomePod mini Beats: Beats Studio Buds, Powerbeats Pro, Beats Fit Pro, Beats Studio Pro, Beats Studio Buds +, Beats Solo Pro, Powerbeats

Il riscatto dell’offerta è molto semplice:

Accendi il tuo nuovo iPhone ed esegui l’accesso con il tuo ID Apple. Apri l’applicazione Apple Music. Tocca Ottieni 6 mesi gratis sul banner che comparirà pochi istanti dopo il lancio dell’app.

Se non vedi comparire l’offerta, assicurati che il dispositivo sia aggiornato all’ultima versione di iOS. Se la promo non dovesse essere ancora disponibile, vai nella sezione Home dell’app Apple Music: al 99,9% sarà lì.

Riscatta dunque la tua offerta tramite questa pagina di Apple Music: dopo aver effettuato l’accesso con il tuo ID Apple, vedrai comparire il banner per attivare fino a 6 mesi gratis di servizio.