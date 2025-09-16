Apple Music: lo strumento per trasferire musica è disponibile per tutti

Lo strumento di trasferimento musicale introdotto su Apple Music a maggio scorso, grazie a cui viene semplificato il processo di transizione da Spotify e altri servizi concorrenti, è ora disponibile in tutto il mondo, o quasi.

Apple Music: il trasferimento della musica è accessibile a tutti

Apple ha iniziato a testare lo strumento di trasferimento in Australia e Nuova Zelanda, per poi espanderlo negli Stati Uniti e in altri sei paesi in un secondo momento. Ora, però, è disponibile in tutto il mondo, ad eccezione della Cina continentale, del Myanmar e della Russia, secondo un nuovo documento del supporto Apple.

Per utilizzare la nuova funzione, gli utenti che posseggono un iPhone o un iPad possono accedere alla sezione Impostazioni, dunque a quella App, fare tap su Musica e toccare l’opzione Trasferisci musica da altri servizi musicali. Da lì, occorre un servizio musicale, accedere ad esso e decidere cosa trasferire.

Apple afferma che ciò che può essere trasferito varierà in base al servizio musicale e a ciò che è disponibile nel catalogo di Apple Music, ma è progettato per trasferire brani, album e playlist. Oltre a Spotify, l’opzione di trasferimento funziona con i servizi di musica in streaming di Amazon, Deezer, Tidal e YouTube. Apple ha collaborato con SongShift per la funzionalità di trasferimento.

Nei casi in cui non è possibile individuare una corrispondenza esatta per un brano, la cosa verrà segnalata e saranno proposte versioni alternative che possono essere selezionate. Alcuni contenuti, infatti, potrebbero non essere disponibili o avere una corrispondenza esatta in Apple Music.

Da notare che Apple dice anche che solo le playlist create dall’utente possono essere trasferite, non quelle create da un altro servizio musicale. Inoltre, sfruttando il processo di trasferimento le playlist e le librerie di origine nell’altro servizio musicale non sono influenzate e continuano a restare disponibili.