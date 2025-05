Apple Music permette di importare musica da Spotify

Dopo aver lanciato le raccolte Sound Therapy, Apple ha introdotto su Apple Music una nuova funzionalità progettata per consentire agli utenti di importare le librerie musicali e le playlist da altri servizi musicali, come ad esempio Spotify, un’operazione che sino a oggi era possibile solo rivolgendosi a strumenti di terze parti.

Apple Music: nuova funzione di importazione da altri servizi

Il tutto lo si apprende da un documento di supporto aggiornato di recente dalla “mela morsicata”, secondo cui la nuova funzione di trasferimento è già attiva in Australia e Nuova Zelanda ed è in fase di test avanzato o rollout progressivo. Anche se non è ancora disponibile globalmente, è altamente probabile che l’estensione in altri paesi avvenga nei prossimi mesi.

Il funzionamento è reso possibile grazie a una partnership ufficiale tra Apple e SongShift, nota app per facilitare la migrazione tra piattaforme musicali. Con la partnership, il tutto è integrato direttamente in Apple Music, senza bisogno di sfruttare risorse esterne o creare account aggiuntivi.

Gli abbonati che hanno accesso alla funzione possono avviare i trasferimenti di brani sul Web o utilizzando l’app Apple Music per iPhone, iPad o Android. Canzoni, album e playlist da servizi musicali di Spotify e altri servizi possono essere trasferiti sulla piattaforma di streaming musicale di Apple, anche se ciò che può essere effettivamente trasferito dipende dal servizio di partenza.

Nei casi in cui non è possibile individuare una corrispondenza esatta per una canzone, Apple contrassegnerà quel determinato brano come “Needs Review”, mostrando versioni alternative che possono essere selezionate.

Apple specifica altresì che solo le playlist create dagli utenti sono trasferibili. Le playlist editoriali o generate da algoritmi su altre piattaforme non possono essere importate.

Ovviamente, le librerie musicali e le playlist originali nell’altro servizio musicale non saranno influenzate e saranno ancora disponibili.