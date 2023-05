Apple Music: migliorie per scoprire concerti ed eventi musicali

Apple ha deciso di implementare ulteriori migliore in Apple Music miranti alla scoperta di concerti ed eventi musicali in giro per il mondo. L’obiettivo è quello di semplificarne la ricerca, a partire da 14 tra le più importanti città al mondo, ovvero: Chicago, Detroit, Los Angeles, Nashville, New York City, San Francisco, Berlino, Londra, Parigi, Vienna, Tokyo, Melbourne, Sydney e Città del Messico.

Apple Music: novità per scoprire eventi musicali vari

Andando più in dettaglio, adesso Apple Music include un collegamento a Shazam legato all’artista di riferimento, grazie a cui diventa più semplice scoprire i prossimi spettacoli musicali d’interesse.

Inoltre, è stata aggiunta una sezione di set list tramite cui si possono ascoltare i brani che vengono suonati in determinati tour.

Unitamente alla novità in questione, il colosso di Cupertino ha deciso di intervenire pure su Apple Maps, che adesso può vantare la presenza di oltre 40 guide curate che vanno a mettere in risalto le sedi in cui vengono svolti concerti, opere sinfoniche ed eventi a carattere musicale, per cui pure teatri, club e altre location inerenti le località sopra citate.

All’interno delle guide, oltre a essere presenti indicazioni utili in merito alla città di riferimento, saranno inseriti pure dei link ad altri servizi, come ad esempio il già menzionato Shazam, per poter ascoltare contenuti correlati a un determinato evento incorso, unitamente a svariate informazioni aggiuntive.

Da tenere presente che le novità sono fruibili sin da subito. Per il momento, però, com’è facile notare, l’Italia è esclusa, no nella fruizione dei servizi, sia ben chiaro, bensì dall’inserimento tra le città nel mondo, ma non è escluso che in futuro la cosa possa cambiare.