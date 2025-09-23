 Apple Music è in offerta: 3 mesi gratis per tutta la famiglia
Apple Music è in offerta speciale: la piattaforma di streaming musicale più bella al mondo ti regala 3 mesi gratis per tutta la famiglia.
In questo momento Apple Music è in offerta speciale. La piattaforma di streaming musicale più amata al mondo sta regalando 3 mesi gratis per tutta la famiglia. Attiva ora un solo piano! Potranno accedervi fino a 6 account separati! Oggi è l’ultimo giorno per approfittarne, quindi non perdere l’occasione.

Grazie a questo servizio di intrattenimento potrai ascoltare oltre 100 milioni di canzoni, sempre senza pubblicità, su tutti i tuoi dispositivi Apple. Nessun limite quindi per te che ami goderti la tua musica preferita senza distrazioni. In più potrai provare e goderti l’audio spaziale e la definizione lossless per un’incredibile qualità del suono, come mai prima d’ora.

Spingi i tuoi device al massimo con Apple Music. Grazie alla promozione valida ancora per oggi hai tre mesi gratis da condividere con tutta la tua famiglia e i tuoi amici. Puoi attivare l’abbonamento su un massimo di sei account separati. Insomma, un’opportunità estremamente golosa da non perdere assolutamente.

Apple Music è molto più di una piattaforma streaming

Con Apple Music accedi a un servizio che chiamarlo piattaforma di streaming “suona” riduttivo. Infatti, è molto di più. Attiva ora un solo piano e goditi tre mesi gratis su un massimo di account separati, grazie al Piano Famiglia. Sarà un vero spettacolo vivere la musica come mai prima d’ora.

Potrai addirittura salire sul palco anche tu con Music Sing, la funzionalità che mostra il testo della canzone che stai ascoltando per cantarla insieme al tuo autore preferito. Inoltre, potrai accedere a interviste e concerti live in esclusiva. Arricchisci la tua conoscenza musicale divertendoti. Trasforma la tua passione in un pozzo di conoscenza e cultura.

Potrai ascoltare oltre 100 milioni di canzoni su tutti i tuoi dispositivi, senza pubblicità e anche offline. Questa app di musica è pensata proprio per chi ama la musica.

Pubblicato il 23 set 2025

Osvaldo Lasperini
23 set 2025
