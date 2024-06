Apple Music: offerta da non perdere per gli studenti

Gli studenti iscritti a un’università possono beneficiare dell’abbonamento ad Apple Music a un prezzo scontato. La tariffa promozionale ha una validità massima di 48 mesi (4 anni).

Il risparmio è notevole: il piano individuale di Apple Music, quello standard per intenderci, costa 10,99 euro al mese; quello per gli studenti invece 5,99 euro al mese. Le funzionalità incluse sono le stesse in entrambi i piani, per cui a fronte di una tariffa mensile scontata di quasi il 50% non vi è alcuna rinuncia.

Come attivare un abbonamento Apple Music per studenti

L’attivazione di un abbonamento ad Apple Music per studenti prevede i seguenti passaggi:

Apri l’app Apple Music (in alternativa iTunes su PC Windows).

Fai clic su Ascolta ora.

Seleziona l’offerta di prova.

Seleziona il piano Studente.

Fai clic su Verifica idoneità e segui i passaggi su schermo per verificare l’iscrizione all’università.

Avvia una prova gratuita (al termine della prova l’abbonamento si rinnoverà a 5,99 euro al mese, il costo del piano mensile di Apple Music per studenti).

Per quanto riguarda la durata del periodo di prova, la piattaforma musicale in streaming di Apple concede fino a 6 mesi gratuiti:

1 mese di prova se è la prima volta che ci si iscrive ad Apple Music.

1 mese di prova se si sottoscrive per la prima volta l’abbonamento Apple One.

6 mesi di prova se si acquista un dispositivo idoneo (iPhone, AirPods, HomePod, Beats).

Come accennato nell’introduzione, a livello di funzionalità non vi sono differenze tra il piano Individuale e quello per Studenti. Ciò significa che gli studenti universitari che beneficiano della tariffa scontata per 48 mesi godranno di un catalogo da più di 100 milioni di brani e 30.000 playlist, dell’ascolto offline su qualunque tipo di dispositivo, della funzione Apple Music Sing che riproduce il testo in tempo reale durante l’ascolto del proprio brano preferito e del più grande catalogo di musica classica.

Puoi riscattare la tua offerta su questa pagina di Apple Music o tramite il bottone posizionato qui sotto.