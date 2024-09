Apple Music in offerta a 5,99 euro con il piano Studenti

Se sei uno studente universitario, grazie alla nuova promozione lanciata da Apple puoi godere di una prova gratuita di un mese di Apple Music iscrivendoti al piano Studenti, e in più beneficiare dell’accesso al catalogo di Apple TV+. Al termine del periodo di prova, l’abbonamento si rinnoverà a 5,99 euro al mese anziché 10,99 euro (prezzo richiesto per la sottoscrizione del piano individuale).

Con più di 100 milioni di brani e 30.000 playlist, disponibili senza interruzioni pubblicitarie e su qualunque tipo di dispositivo, anche offline, Apple Music è una delle migliori piattaforme streaming musicali oggi disponibili sul mercato. Inoltre vanta funzionalità esclusive come Apple Music Sing, opzione che consente di visualizzare il brano della canzone mentre la si ascolta.

Apple Music: il piano Studenti in offerta a 5,99 euro

Per attivare un abbonamento ad Apple Music per Studenti è sufficiente aprire l’app e andare su Ascolta ora, da dove è possibile selezionare l’offerta di prova. Da qui scegli l’opzione Studente, quindi premi su Verifica idoneità e segui la procedura guidata per verificare lo stato di iscrizione all’università.

Puoi riscattare la prova gratuita di un mese per il piano Studenti di Apple Music tramite questa pagina del sito ufficiale Apple. Durante il periodo di prova potrai anche guardare liberamente i film e le serie tv presenti all’interno del catalogo di Apple TV+. Al termine del periodo promozionale potrai continuare ad ascoltare la musica al prezzo di 5,99 euro al mese, insieme all’accesso ad Apple TV+ (quest’ultimo non può essere condiviso con gli altri componenti della famiglia).