YouTube e SESAC: nuovo accordo di licenza

YouTube ha comunicato di aver sottoscritto un nuovo accordo di licenza con SESAC. I brani musicali saranno nuovamente disponibili nelle prossime ore. La società che possiede i diritti per le performance di molti artisti famosi sottolinea però che i contenuti sono stati rimossi prima della scadenza del precedente contratto.

Accordo tra YouTube e SESAC

SESAC (Society of European Stage Authors and Composers), fondata nel 1930 e acquisita da Blackstone nel 2017, offre le licenze delle performance pubbliche di oltre 1,5 milioni di brani per conto di oltre 15.000 affiliati (cantautori, compositori e editori musicali). Gli utenti statunitensi hanno scoperto nel weekend che brani musicali e video di molti artisti, tra cui Adele, Nirvana, Bob Dylan, Green Day, R.E.M., Burna Boy e Rush, erano scomparsi da YouTube Music e YouTube.

L’azienda di Mountain View aveva confermato che il contratto di licenza musicale con SESAC è scaduto e che non è stato raggiunto un accordo equo prima della sua scadenza. In realtà, come ha dichiarato un dirigente di SESAC, il contratto scadeva oggi 1 ottobre:

Abbiamo raggiunto un accordo con YouTube per compensare equamente gli autori e gli editori di SESAC per l’uso della loro musica. Apprezziamo il supporto e la pazienza dei nostri affiliati, così come degli artisti che eseguono quelle canzoni. Durante le nostre trattative con YouTube, i lavori dei nostri affiliati sono stati rimossi unilateralmente da YouTube prima della data di scadenza del contratto del 1 ottobre 2024. YouTube ha avviato il processo di ripristino dei video che contengono queste canzoni.

YouTube ha comunicato su X che i contenuti verranno ripristinati entro due giorni. I brani musicali e i video sono sempre stati disponibili negli altri paesi, in quanto l’accordo di licenza riguarda solo gli Stati Uniti.