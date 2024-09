YouTube rimuove numerosi brani musicali senza licenza

Gli utenti statunitensi hanno scoperto che numerosi brani musicali sono scomparsi da YouTube e YouTube Music. L’azienda di Mountain View ha confermato che sono stati rimossi a causa del mancato accordo di licenza con SESAC (Society of European Stage Authors and Composers). La vicenda è simile a quella che ha riguardato TikTok e Universal Music Group.

La scomparsa improvvisa di molti brani popolari è stata notata ieri sera. Provando ad avviare la riproduzione audio su YouTube Music o di un video musicale su YouTube viene mostrato un messaggio di errore che indica l’indisponibilità del contenuto di SESAC. Quest’ultima è una società, fondata nel 1930 e acquisita da Blackstone nel 2017, che offre le licenze delle performance pubbliche di oltre 1,5 milioni di brani per conto di oltre 15.000 affiliati (cantautori, compositori e editori musicali).

Tra i brani scomparsi ci sono quelli di Adele, Kendrick Lamar, Britney Spears, Bob Dylan, Green Day, Kanye West e Burna Boy. Non è noto però quali brani sono stati rimossi, né quando saranno nuovamente disponibili. Rispondendo ad un utente su X, YouTube ha dichiarato:

Un altro utente sottolinea di aver pagato l’abbonamento a YouTube Music Premium (il costo è stato recentemente aumentato). L’azienda californiana ha risposto che si può chiedere il rimborso.

Una portavoce di YouTube ha fornito questa risposta al sito The Verge:

Abbiamo condotto trattative in buona fede con SESAC per rinnovare il nostro accordo esistente. Sfortunatamente, nonostante i nostri sforzi, non siamo riusciti a raggiungere un accordo equo prima della sua scadenza. Prendiamo molto seriamente il copyright e, di conseguenza, i contenuti rappresentati da SESAC non sono più disponibili su YouTube negli Stati Uniti. Siamo in trattative con SESAC e speriamo di raggiungere un nuovo accordo il prima possibile.