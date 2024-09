Apple Music offre 3 mesi gratis a chi si abbona per la prima volta

Gli utenti che si iscrivono per la prima volta ad Apple Music ottengono 3 mesi di ascolto gratis. Merito della nuova promozione in corso sul sito ufficiale di Apple. Poi, al termine dell’offerta, si è liberi di scegliere se rinnovare al prezzo di 10,99 euro al mese o disdire senza costi aggiuntivi.

Oltre 100 milioni di canzoni in catalogo senza pubblicità, con interviste e concerti live in esclusiva, più funzionalità quali l’audio spaziale e la definizione lossless, per una qualità del suono superiore alla media. Tutto questo è Apple Music, che consente di ascoltare la musica su qualunque tipo di dispositivo, anche offline.

Ottieni 3 mesi gratis di Apple Music con la nuova offerta

L’offerta che consente di ricevere tre mesi gratis di Apple Music è valida esclusivamente per i nuovi abbonamenti. Inoltre, come chiarisce il regolamento della casa di Cupertino, la promo deve essere attivare su iPhone, iPad o Mac.

La promozione in corso è valida fino al 23 settembre 2024. Una volta scaduta la promo, quindi per le attivazioni successive alla data del 23 settembre, chi si iscrive per la prima volta otterrà un mese gratis anziché tre. Confermiamo inoltre che una volta terminato il periodo gratuito, l’offerta si rinnova a 10,99 euro al mese, con la possibilità di recedere prima dal contratto senza costi aggiuntivi.

Qualora si sia già attivato Apple Music in passato, è possibile comunque ricevere tre mesi gratis acquistando uno dei seguenti dispositivi: iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, Apple TV, AirPods Pro, AirPods, AirPods Max, cuffie e altoparlanti Beats (ad eccezione di Beats Flex) e HomePod e HomePod mini.

Per attivare tre mesi gratis di Apple Music collegati a questa pagina del sito ufficiale Apple. Ricordiamo che la promozione in corso scade il prossimo 23 settembre.