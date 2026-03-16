Apple Music offre audio Lossless e Dolby Atmos: come attivarli gratuitamente

Negli ultimi anni Apple Music si è affermato come uno dei servizi di streaming musicale più apprezzati al mondo. Il suo successo non dipende soltanto dallo sterminato catalogo di brani, ma anche dalla qualità dell’esperienza d’ascolto che riesce a offrire agli utenti.

Spiccano due tecnologie in particolare: audio lossless e Dolby Atmos con audio spaziale. Queste funzioni permettono di ascoltare la musica con una resa molto più ricca e immersiva rispetto al tradizionale audio stereo.

I nuovi utenti possono iniziare a utilizzare Apple Music con un periodo di prova gratuito di un mese. Al termine della prova, l’abbonamento si rinnova automaticamente al costo di 10,99 euro al mese. Chi invece ha acquistato di recente un dispositivo Apple compatibile può approfittare di una prova gratuita estesa fino a tre mesi.

Ma come funzionano davvero queste tecnologie e come si attivano? Vediamolo.

Cos’è l’audio 3D di Apple Music e come attivarlo gratis

Immagina di ascoltare la vostra canzone preferita e di percepire gli strumenti e le voci provenire da ogni direzione. Non più solo da destra e sinistra come nello stereo tradizionale, ma da tutto lo spazio intorno a voi.

Questa è proprio la sensazione che offre l’audio spaziale: un suono tridimensionale che crea un’esperienza immersiva a 360 gradi.

Il catalogo di Apple Music include migliaia di canzoni disponibili in Dolby Atmos, e il numero continua ad aumentare nel tempo. Se utilizzi cuffie Apple, come ad esempio gli AirPods o alcuni modelli di auricolari Beats compatibili, l’audio spaziale viene attivato automaticamente quando si riproduce un brano supportato.

In questo caso non è necessario modificare alcuna impostazione: il sistema riconosce il dispositivo e abilita la funzione in modo immediato.

Se invece ascolti Apple Music con cuffie di altre marche, potrebbe essere necessario attivare manualmente la funzione. Per farlo basta:

Aprire le impostazioni dell’app Apple Music. Accedere alla sezione dedicata alle preferenze audio. Selezionare l’opzione Audio 3D o Dolby Atmos.

Una volta attivata, la funzione verrà utilizzata automaticamente quando si riproducono brani compatibili. La tecnologia audio spaziale di Apple Music è disponibile su diversi dispositivi dell’ecosistema Apple, tra cui iPhone, iPad, Mac e Apple TV 4K.

È importante assicurarsi che l’app Apple Music sia aggiornata all’ultima versione, così da poter utilizzare tutte le funzionalità disponibili.

Oltre al Dolby Atmos, Apple Music offre anche il supporto alla tecnologia Lossless, che conserva tutti i dettagli della traccia registrata in studio, evitando le compressioni che spesso riducono la qualità nei servizi di streaming tradizionali.

Il servizio prevede due livelli di qualità: Lossless standard, con una qualità fino a 48 kHz, e Hi-Res Lossless, che può arrivare fino a 192 kHz.

Tuttuo questo è gratis per un mese sfruttando la prova gratuita disponibile sul sito ufficiale di Apple Music.

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* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.