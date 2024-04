Apple Music oggi ti REGALA 1 mese GRATIS

Apple Music è la piattaforma di streaming musicale più completa e integrata con i tuoi dispositivi presente sul mercato. Grazie a questa soluzione hai accesso a tutta la musica possibile e immaginabile. Troverai anche gli artisti più particolari che magari su altre piattaforme non hai ancora trovato. Approfitta dell’incredibile promozione online. Oggi ottieni 1 mese gratis in regalo. Si tratta di un’ottima opportunità per il tuo intrattenimento.

Descrivere questo servizio è molto facile. Le sue caratteristiche speciali lo rendono particolarmente adatto a tutte le età. L’app multi-device è perfetta per ascoltare la tua musica preferita su tutti i tuoi dispositivi mobili e fissi. Pur essendo un servizio Apple hai la possibilità di sfruttarlo anche su telefoni Android e computer Windows. Addirittura hai un’applicazione disponibile per le tue console e smart TV. Cosa aspetti? Adesso è il momento perfetto per provare tutto questo.

Apple Music offre oltre 100 milioni di canzoni incluse nel tuo abbonamento. Oltre a questo hai anche più di 30mila playlist da ascoltare. Catalogate per genere, tendenza e aree geografiche, sono davvero interessanti per semplificare la scelta di ciò che vuoi ascoltare in quel momento. Al loro interno puoi trovare tanti brani così belli da volerli aggiungere alla tua playlist personale. Di queste playlist puoi crearne quante ne vuoi.

Apple Music: strano, ma non solo musica

Sembra strano doverlo dire, ma Apple Music non è solo musica. Infatti, grazie a questa piattaforma puoi goderti al massimo le tue canzoni preferite grazie alle componentistiche extra che ne aumentano la qualità. Prima fra tutte, la tecnologia Audio Spaziale che ti immerge nella musica. Il suono arriva da ogni lato e ti regala un’esperienza ultra coinvolgente ad ogni ascolto.

Inoltre, con Apple Music Sing puoi cantare le tue canzoni preferite seguendo il testo in tempo reale. Non ti basta tutto questo? Accedi a una libreria pazzesca di podcast live e on demand. Inoltre, puoi ascoltare i tuoi brani anche offline.