Apple Music paga gli artisti oltre il doppio di Spotify

I servizi di streaming musicale non pagano gli artisti alla stessa maniera. Lo si evince chiaramente da un recente report che va ad evidenziare enormi discrepanze remunerative tra le piattaforme. In particolare, si fa notare Apple Music, andando a pagare più del doppio rispetto alla media di Spotify per ogni 1.000 ascolti.

Apple Music paga gli artisti più di Spotify

Andando più in dettaglio, in base a un’analisi pubblicata da Duetti, i principali servizi di streaming musicale mostrano notevoli differenze nei pagamenti agli artisti. Di seguito i dati sui pagamenti per 1.000 stream nel 2024.

Amazon Music: 8,80 dollari

Apple Music: 6,20 dollari

YouTube: 4,80 dollari

Spotify: 3,00 dollari

Come mostrano i dati, Apple Music ha pagato gli artisti più del doppio delle tariffe di Spotify l’anno scorso, la cui cose è in parte dovuta alla presenza del piano gratuito con pubblicità offerto dalla seconda azienda.

Nonostante il numero di annunci inclusi nel piano gratuito di Spotify, le entrate di quegli stream non contribuiscono molto a rimpinzare i conti bancari degli artisti.

È però bene tenere presente che, similmente a Spotify, anche YouTube Music propone un piano gratuito con pubblicità e paga in media oltre il 50% in più.

Apple Music, invece, con le sue offerte solo a pagamento, è in grado di offrire maggiore remunerazione agli artisti e lo fa senza problemi.

Il rapporto rileva altresì che Spotify ha continuato ad aumentare i prezzi negli ultimi anni nonostante i pagamenti degli artisti siano diminuiti con ogni aumento, una tendenza decisamente preoccupante. Invece, l’investimento in podcast e audiolibri sembra riscuotere un certo successo per l’azienda.