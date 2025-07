Apple Music per 3 mesi gratis: ascolta tutte le ultime uscite

È attiva una promozione speciale che consente ai nuovi utenti Apple di provare Apple Music gratuitamente per 3 mesi, accedendo senza limiti e senza pubblicità all’intero catalogo musicale della piattaforma.

L’iniziativa è valida fino al 30 settembre 2025 ed è riservata a chi ha recentemente acquistato un dispositivo Apple, come iPhone, iPad, Mac, AirPods o Apple Watch. Dopo il periodo promozionale, il costo sarà di 10,99€ al mese, senza obblighi di rinnovo.

Come funziona la promo Apple Music per chi ha un nuovo dispositivo

Chi acquista un prodotto Apple può attivare 3 mesi gratuiti di Apple Music seguendo pochi semplici passaggi. È fondamentale richiedere l’attivazione entro 90 giorni dalla prima configurazione del dispositivo o dal primo abbinamento.

Ecco come accedere alla promozione:

Se hai comprato iPhone, iPad, Mac o Apple TV , ti basta aprire l’app Apple Music direttamente dal dispositivo dopo la configurazione iniziale;

, ti basta aprire l’app Apple Music direttamente dal dispositivo dopo la configurazione iniziale; Se hai acquistato un Apple Watch , devi accedere all’app tramite l’iPhone a cui è abbinato;

, devi accedere all’app tramite l’iPhone a cui è abbinato; Per dispositivi come AirPods, Beats, HomePod o Apple Watch, l’accesso si attiva tramite l’app Apple Music dell’iPhone o iPad con cui è stato effettuato l’abbinamento.

Al termine dei 3 mesi, il servizio si rinnoverà automaticamente al costo standard, ma l’utente può disdire in ogni momento. Per chi non ha acquistato nuovi dispositivi, resta disponibile la prova gratuita di 30 giorni. Per controllare se la promo è attiva sul proprio account, basta accedere a questa pagina del sito di Apple Music dal dispositivo idoneo.

Tra le hit del momento, il nuovo album “Uforia” di Tony Boy, il singolo “Yakuza” di Elodie, Sfera Ebbasta e Russian, “Russian Roulette” di Fabri Fibra e Ernia, “Sciallà” dei Nu Genea e “All Night” dei Maroon 5. Il catalogo comunque è enorme: più di 100 milioni di brani in piattaforma.