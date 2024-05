Apple Music per studenti costa 5,99 €/mese e include Apple TV+: come attivarlo

Per gli studenti universitari è più facile scegliere il servizio giusto per la musica in streaming: in questo momento, infatti, Apple Music per studenti è disponibile al prezzo scontato di 5,99 euro al mese, invece di 10,99 euro al mese. In più, per tutti gli studenti che attivano il servizio c’è un bonus aggiuntivo. Apple, infatti, regala l’accesso gratuito a tutto il catalogo di Apple TV+, con film e serie TV da guardare in streaming.

Accedere alla promozione è semplicissimo. Basta collegarsi ad Apple Music è richiedere un mese di prova gratuita. Successivamente, dalle Impostazioni del proprio account, è possibile avviare la procedura per verificare il proprio status di studente. In questo modo, l’abbonamento si rinnoverà al costo scontato di 5,99 euro. Successivamente, sarà possibile accedere gratuitamente anche ad Apple TV+.

Tutta la musica in streaming a 5,99 euro: è Apple Music per studenti

Con Apple Music è possbile accedere a tutta la musica in streaming, senza limiti e senza pubblicità, su tutte le piattaforme (anche su Android e Windows, non solo su iOS e macOS). La promozione per gli studenti è ottima. Gli universitari, infatti, possono:

attivare Apple Music al costo di 5,99 euro al mese invece di 10,99 euro al mese

al costo di invece di 10,99 euro al mese ottenere Apple TV+ gratis (con un risparmio di 9,99 euro al mese)

Si tratta di una promozione valida per quattro anni dall’attivazione: per tutta la durata della promo sarà possibile accedere ai due servizi di streaming di Apple (Music e TV+) con un costo complessivo davvero ridotto.

Come sottolineato in precedenza, per attivare la promozione basta richiedere il primo mese gratuito di Apple Music e poi farsi riconoscere il proprio status di studente. Per tutti i dettagli in merito basta seguire il link qui di sotto. L’offerta è sempre senza vincoli.