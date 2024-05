Apple Music per studenti: musica e TV+ gratis

Sei uno studente universitario appassionato di musica e intrattenimento? Apple Music offre una fantastica opportunità per te: un abbonamento che include l’accesso gratuito a Apple TV+. Vediamo insieme come puoi attivarlo e quali sono i vantaggi che ti aspettano.

Come attivare la promozione Apple Music+TV

La promozione riservata agli studenti universitari è davvero vantaggiosa. Per attivarla segui questi semplici passaggi:

Innanzitutto, apri l’app Apple Music o iTunes su Windows.

Vai alla sezione “Ascolta ora”.

Seleziona l’opzione per una prova gratuita, disponibile una sola volta per persona. Scegli l’opzione “Studente”.

Segui i passaggi sullo schermo per verificare la tua idoneità utilizzando il tuo badge universitario e l’accesso alla tua email istituzionale.

Avvia la prova gratuita e procedi all’acquisto dell’abbonamento per studenti utilizzando il tuo ID Apple.

Ricorda: per accedere a questa offerta, devi essere iscritto a un corso universitario che rilascia un diploma di laurea. È essenziale che tu possa dimostrare il tuo status di studente tramite le credenziali fornite dalla tua università.

Il vantaggio notevole di questo abbonamento studenti su Apple Music è l’accesso gratuito a Apple TV+. Potrai goderti una vasta gamma di contenuti esclusivi senza costi aggiuntivi. Ti facciamo presente però che questo accesso non può essere condiviso tramite l’opzione “In famiglia”. Altro aspetto molto importante: per mantenere attivo l’abbonamento a prezzo ridotto, dovrai verificare annualmente il tuo status di studente. Questa verifica può essere effettuata facilmente attraverso l’app Apple Music, iTunes per Windows, o direttamente dalle impostazioni del tuo dispositivo iOS.

In qualsiasi momento puoi gestire il tuo abbonamento accedendo alle impostazioni del tuo account Apple Music per modificare o annullare il piano seguendo le istruzioni.

Grazie a questa iniziativa, non perdere l’opportunità di ampliare la tua esperienza musicale e di intrattenimento con Apple Music e Apple TV+. Attiva oggi stesso il tuo abbonamento studenti e accedi ad un mondo di musica e di contenuti esclusivi.